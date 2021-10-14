Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı. Basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş , Süper Lig ’in 9. haftasında, yarın (15 Ekim) saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşacak. (FANATİK)