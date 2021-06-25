Beşiktaş B planını belirledi! Falaye Sacko...
Valentin Rosier'i yeniden kadrosuna katarak sağ bek sorununu çözmek isteyen Beşiktaş alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.
FUTBOL 25.06.2021 - 17:32 25.06.2021 - 17:35 Kartal Bakışı
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yeni sezon için sağ bek alternatifini buldu.
Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, B planını belirledi.
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.
Vitoria Guimaraes'in 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Mailili sağ beki bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Geride kalan sezon Vitoria Guiamres'te 30 maça çıkan Falaye Sacko, 1 asist yaptı. (SPORX)
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