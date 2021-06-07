Beşiktaş ayrılıkları resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, erkek hentbol takımı antrenörü Müfit Arın, yardımcıları ve 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

AMATÖR BRANŞLAR 07.06.2021 - 16:20 07.06.2021 - 16:25 Kartal Bakışı
Beşiktaş ayrılıkları resmen açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Beşiktaş Aygaz'ın antrenörlüğünü uzun yıllar boyunca başarıyla yürüten, görev süresi boyunca takımımızın kazandığı onlarca kupanın mimarlarından biri olan Müfit Arın ve ekibi ile takımımızın formasını 15 yıl boyunca terleten, siyah-beyazlılarımızın bu süre zarfında kazandığı; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Ramazan Döne ile diğer sporcularımız; Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Burak Turan, Taner Günay, Hichem Kaabeche ve Josip Buljubasic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada ayrıca "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş deneyimli antrenör Müfit Arın’a, değerli ekibine ve yollarımızı ayırdığımız hentbolcularımıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." görüşlerine yer verildi.

#Beşiktaş #Hentbol
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