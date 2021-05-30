Beşiktaş Aygaz'da ayrılık rüzgarları

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Ramazan Döne, 15 yıl formasını giydiği kulübe veda etti.

Ramazan Döne, Polonya ekibi Orlen Wisla Plock karşısında tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan Beşiktaş'ın ilk golünü atarak da tarihe geçmişti.

Ayrılığı sosyal medyadan paylaşımıyla duyuran 39 yaşındaki sporcu, “Taraftarı olduğum ve dile kolay 15 sene formasını gururla taşıdığım Beşiktaş Aygaz takımından bugün itibari ile ilişkim bitmiştir. Bu takımda yer aldığım süre boyunca desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına, Sevgili antrenörlerim Müfit Arın, İlker Şentürk ve Mesut Temizişler’e, masörden öte can dostum Sertan Aytaç’a ve bu zamana kadar Beşiktaş formasını birlikte terlettiğimiz takım arkadaşlarıma, bize her daim destek olan yöneticilerimize sonsuz teşekkürlerimi minnet bilirim” ifadelerini kullandı.

TEKNİK EKİPTEN DE AYRILIK MESAJI

Bunun dışında Beşiktaş Aygaz'da başantrenör Müfit Arın da dahil tüm teknik ekiple yollar ayrılmıştı. Bu doğrultuda yardımcı antrenörü İlker Şentürk kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Yıllarca Beşiktaş hentbol takımına emek verip, bu sene tamamen takımdan ayrılan ekip biraraya geldik, her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)