Beşiktaş Aygaz Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş Aygaz, Hentbol Türkiye Kupası yarı final rövanşında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Göztepe ile karşılaştı.
AMATÖR BRANŞLAR 23.05.2021 - 22:01 23.05.2021 - 22:09 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlılar maça; Taner Günay, Görkem Biçer, Genco İlanç, Fatih Çalkamış, Doğukan Keser, Enis Harun Hacıoğlu ve Berat Bilal Çebi yedisiyle başladı.
Tempolu bir oyuna sahne olan ilk yarıda 19 gol bulan Beşiktaş, ilk yarıyı önde tamamladı (19-12).
İkinci yarıda rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş Aygaz, salondan 37-27 galip ayrılarak Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.
Beşiktaş Aygaz, finalde Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi ile kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.
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