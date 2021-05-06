İzmir Büyükşehir Belediye Beşiktaş Aygaz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Aygaz erteleme maçında sezonun ilk yarısında İstanbul'da berabere kaldığı İzmir Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Beşiktaş Aygaz maçı ne zaman, saat kaçta?
AMATÖR BRANŞLAR 06.05.2021 - 01:29 06.05.2021 - 01:29 Kartal Bakışı
Beşiktaş Aygaz, Süper Lig 13. hafta erteleme maçında İzmir Bş. Bld. ile karşılaşacak.
Beşiktaş Aygaz, Süper Lig’de oynadığı 18 maçta topladığı 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Siyah Beyazlılar, sezonun ilk yarısında Süleyman Seba Spor Salonu’nda konuk ettiği İzmir Bş. Bld. ile 27-27 berabere kalmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Beşiktaş Aygaz Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
6 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacak.
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