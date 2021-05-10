Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’nda 3 Kovid-19 vakası

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı’nda 3 sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Siyah Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik ve idari ekip ile sporculara dün ve bugün Kovid-19 PCR testi yapıldığı, 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan sporcuların tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı aktarıldı. (FANATİK)