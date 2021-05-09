Beşiktaş Aygaz 27 - 26 Nilüfer Belediyesi

Beşiktaş Aygaz, Süper Lig'in 21. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyesi ile karşılaştı.

AMATÖR BRANŞLAR 09.05.2021 - 20:48 09.05.2021 - 20:48 Kartal Bakışı
Beşiktaş Aygaz 27 - 26 Nilüfer Belediyesi
7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi

7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi

Beşiktaş maça; Taner Günay, Gökay Bilim, Onur Ersin, Ömer Ozan Arifoğlu, Görkem Biçer, Enis Harun Hacıoğlu ve Mehmet Demirezen yedisiyle başladı.

Beşiktaş Aygaz,, düşük tempoda oynanan maçın ilk yarısını 12-9 önde tamamladı. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve 15 gol üreten Beşiktaş Aygaz, salondan 27-26 galip ayrıldı.

Siyah Beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Nilüfer Belediyesi ile deplasmanda oynadığı maçtan da 26-23 galip ayrılmıştı.

#beşiktaş aygaz #nilüfer belediyesi #Hentbol
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