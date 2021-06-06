Siyah-beyazlı yönetimin UEFA, TFF ve Kamu kurumlarından sorumlu yöneticisi Erdoğan, gelecekten çok umutlu olduklarını söyledi.

Bu sezonu “Kulüp tarihinin en önemli şampiyonluğu” diye değerlendiren Beşiktaşlı yönetici, “Çok kritik bir dönemde böyle bir sonuç almak çok önemliydi. Pandemide sezon boyunca taraftarımızdan yoksun Başkanımız ve diğer arkadaşlarla el ele verip başardık” dedi.

‘GÜNÜ KURTARMADIK’

FFP kriterleri ve pandemideki gelir düşüklüğüyle gelen zorluklara değinen Erdoğan, şunları söyledi: “İnsan isterse sistemi kandırabilir. Günü kurtarmak için geleceği feda edebilir. Ama bu tür kararların sonuçlarının kulüplerimiz için yönetilemez sorunlar oluşturduğunu hepimiz yaşadık. Başkanımız bu süreçte elini taşın altına koydu. Bireysel kefaletler verdi. Tıkanmış sistem yeniden çalışmaya başladı. ‘Beşiktaş artık uçağın burnunu yukarı kaldırdı' diyebiliriz.

‘ÇOK ZEKİ BİR DOST’

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın dünü, bugünü ve yarını. Dün oyunculuğuyla damga vuruyordu, yarınlarda da teknik direktör olarak gösterdiği başarılarla, yetiştirdiği genç futbolcularla Beşiktaş'ta hatırlanacak. Ama her şeyden önemlisi Sergen Yalçın çok zeki, kabiliyetli, başarılı, kararlı bir profesyonel. İyi bir dost. Bir Beşiktaşlı olarak Sergen Yalçın'ın dünya çapında bir marka olacağına tüm kalbimle inanıyorum.”

‘TARAFSIZ OLMAK ÜZDÜ’

“Bu süreçte otel önlerinde, stat kapılarında takımınıza destek veren taraftarımızla kucaklaşamamak, birlikte tribünlerde yer alamamak ve futbolcularımızın bu coşkudan mahrum kalması beni en çok üzen şey oldu. En sevindiğim an ise hiç şüphesiz son maçımızın bitiş düdüğü oldu.”

‘BAŞARI SADECE ŞAMPİYONLUK DEĞİL’

“Başkan Çebi, Beşiktaş için gönül vermiş fonksiyonel bir ekip oluşturdu. Bu ekip ortak değer ve inançla birleşince de ortaya başarı çıkıyor. Bizim için başarı sadece şampiyonluk değil. Biz Beşiktaş'ın yüklerinden kurtulmasını, benzer sıkıntılar çekmeyeceği bir sistemi

kurmak istiyoruz.” (SÖZCÜ)