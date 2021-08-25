Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa Finali ne zaman, nerede oynanacak?

Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş, kupa finalisti Antalyaspor ile süper kupa maçına çıkacak. Peki Süper kupa finali ne zaman, hangi stadyumda oynanacak?

GÜNDEM 25.08.2021 - 17:24 25.08.2021 - 17:30 Kartal Bakışı
Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa Finali ne zaman, nerede oynanacak?

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla şampiyon olarak kapatan Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Süper Kupa için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Milli maç nedeniyle Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa finalinin 2022 Ocak ayında Katar'da yapılacağı belirtildi.

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Konuyla ilgili ulaştığımız Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, Süper Kupa finalinin yeri ve zamanına dair bir bilgisi olmadığını aktardı. (CUMHURİYET)

#süper kupa finali #Beşiktaş #Antalyaspor
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