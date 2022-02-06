Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir üstlendi

35. dakikada Pjanic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Montero, topu içeri çevirdi. Vida'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top Güray Vural'dan döndü. Pozisyon, VAR'dan izledi. Beşiktaşlı futbolcular, topun Güray'ın eline çarptığı itirazlarında bulunsa da pozisyonu inceleyen VAR, penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale olmadığını tespit etti.

80. dakikada Beşiktaş, Antalya kalesine tehlikeli geldi. Montero'nun pasına koşu yapan Siyah Beyazlılar'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, ceza sahasına ortasını yaptı. Batshuayi'nin yaptığı kafa vuruşunda Boffin, son anda topu çeldi. Seken topa şık bir vuruş yapan Larin, Naldo'yu geçemedi. Çizgiden topu çıkaran Brezilyalı stoper, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

84. dakikada Pjanic'in kullandığı kornere hareketlenen Güven Yalçın'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu Gökdeniz'den döndü. Beşiktaşlı futbolcular, penaltı itirazlarında bulunurken hakem oyunu devam ettirdi.

Maçın sonlarında doğru Ghezzal'ın pasında Pjanic'in vuruşunda top direkten döndü ve Beşiktaş çok net bir fırsattan faydalanamadı.

Maçın son saniyelerinde Pjanic arka arkaya iki sarı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahada 5 Türk oyuncuyla yer aldı. Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ilk 11’inde 5 Türk oyuncu sahaya çıktı. Dikkat çeken detay ise bu 5 ismin 4’ünün özkaynak düzeninden gelmesi oldu. Geçtiğimiz sezonlar takıma dahil edilen Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra bu sezon forma şansı bulan genç oyuncu Emirhan İlkhan 11’de görev aldı.

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü doldu. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kulübü ve taraftar grupları, Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin dolması yönünde bir kampanya başlatmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da biletlerin büyük bölümünü bitirerek takımlarına destek olma adına tribünlerdeki yerlerini aldı.