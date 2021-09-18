Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında sürpriz bir 11'le sahada

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında sahaya rotasyonlu bir ilk onbirle çıkıyor. Antalya stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma Bein Sports 1 kanalından saat 19:00'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

İşte Sergen Yalçın ve ekibinin sahaya sürdüğü onbir...

BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

Antalyaspor'un ilk 11'i;

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşması ile 10 günlük yoğun bir maç trafiğine girecek. Beşiktaş, kırmızı-beyazlıların ardından ligde salı günü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gelecek cuma Süper Lig'de İzmir'de Altay'ın rakibi olacak Kartal, 28 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. Beşiktaş böylece 10 gün içerisinde 3'ü lig, 1'i Devler Ligi'nde olmak üzere 4 maça çıkmış olacak.