Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında sürpriz bir 11'le sahada

Beşiktaş Süper Lig'in beşinci haftasında Antalyaspor deplasmanında 3 puan arıyor. Siyah Beyazlılarda sahaya çıkan 11'de sürprizler var.

FUTBOL 18.09.2021 - 18:12 18.09.2021 - 18:15 Kartal Bakışı
Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında sürpriz bir 11'le sahada

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında sahaya rotasyonlu bir ilk onbirle çıkıyor. Antalya stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma Bein Sports 1 kanalından saat 19:00'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

İşte Sergen Yalçın ve ekibinin sahaya sürdüğü onbir...

BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

Sergen Yalçın'dan Rosier ve Ghezzal açıklaması

Sergen Yalçın'dan Rosier ve Ghezzal açıklaması

Antalyaspor'un ilk 11'i;

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşması ile 10 günlük yoğun bir maç trafiğine girecek. Beşiktaş, kırmızı-beyazlıların ardından ligde salı günü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gelecek cuma Süper Lig'de İzmir'de Altay'ın rakibi olacak Kartal, 28 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. Beşiktaş böylece 10 gün içerisinde 3'ü lig, 1'i Devler Ligi'nde olmak üzere 4 maça çıkmış olacak.

#Beşiktaş #Antalyaspor #ilk 11
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası