Beşiktaş Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan Antalyaspor 70'te 10 kişi kaldı. Siyah beyazlılar 3 dakika sonra beraberliği yakaladı. Galibiyet golünü bulamayan Beşiktaş

FUTBOL 03.02.2021 - 20:55 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Ev sahibi ekip 39’uncu dakikada Gökdeniz ile öne geçti. Sol kanattan Eren’in ortasında Gökdeniz yakın mesafeden kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Antalyaspor’un ilk şutu gol oldu.

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Mücadeleyi önde götüren Antalyaspor’da Veysel Sarı, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 73’te Ghezzal’ın asistinda Vida kafayla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş durumu 1-1’e getirdi. Ghezzal’ın arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta iyi pozisyon alan Vida maça denge getirdi. 80’de sol kanattan N’Sakala’nın ortasında Larin’in kafa vuruşu direkte patladı. 8 dakika da uzatma oynanan maçta galibiyet golünü bulamayan Beşiktaş 1 puana razı oldu. (Skor)

#Beşiktaş #Antalyaspor
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