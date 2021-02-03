Beşiktaş Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Ev sahibi ekip 39’uncu dakikada Gökdeniz ile öne geçti. Sol kanattan Eren’in ortasında Gökdeniz yakın mesafeden kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Antalyaspor’un ilk şutu gol oldu.

Mücadeleyi önde götüren Antalyaspor’da Veysel Sarı, 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 73’te Ghezzal’ın asistinda Vida kafayla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş durumu 1-1’e getirdi. Ghezzal’ın arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta iyi pozisyon alan Vida maça denge getirdi. 80’de sol kanattan N’Sakala’nın ortasında Larin’in kafa vuruşu direkte patladı. 8 dakika da uzatma oynanan maçta galibiyet golünü bulamayan Beşiktaş 1 puana razı oldu. (Skor)