Beşiktaş Ankaragücü maçı hakemi belli oldu! İşte Süper Lig 35. hafta (Cuma) hakemleri

Süper Lig'in 35. haftasında yarın (Cuma) oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde belirlendi.

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya