Beşiktaş Ankara'dan 3 puanı Vida ile kopardı

Beşiktaş Süper Ligin 14. haftasında Ankara deplasmanından 3 puanla döndü. Hırvat stoperi Vida'nın golüyle Ankaragücü karşılaşmasını 1-0 kazanan Beşiktaş cephesinde Larin'in sayılmayan golünün tepkisi de vardı.

FUTBOL 24.12.2020 - 21:06 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş Ankara'dan 3 puanı Vida ile kopardı

61. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Domagoj Vida, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın tek golünü atarak takımına 3 puanı getirdi.

Beşiktaş'ın 23. dakikada Larin ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edilirken hakem Halis Özkahya büyük tepki gördü.

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Bu maça kadar ligde son 5 maçından 4’ünü kazanan ve üst sıralara tırmanışını sürdüren Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte zirveye sıkı sıkı tutundu.

#Beşiktaş #Ankaragücü
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