Beşiktaş altyapısında da forma giymişti! Arsenal devrede!

İngiliz devi Arsenal, Club Brugge forması altında sezona çok iyi bir başlangıç yapan Hollandalı oyuncu Noa Lang'ı kadrosuna katmak istiyor. Lang, altyapı kariyerinde Beşiktaş'ta da kısa bir dönem geçirmişti.

Noa Lang, bu sezon Brugge formasıyla çıktığı toplam 14 karşılaşmada 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Voetbal24, performansıyla dikkat çeken Lang için Arsenal'in devreye girdiğini ve kısa süre içerisinde resmi bir teklifin yapılabileceğini belirtti.

22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, yaz aylarında 6 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Belçika ekibine transfer olmuştu.

Altyapıda birçok farklı takımın formasını giyen Lang, 2010'da kısa süre Beşiktaş 'ın da altyapısında yer almıştı. Sonrasında Feyenoord'da yetişen Lang, Ajax'ın altyapısına bir transfer gerçekleştirmişti. (FANATİK)