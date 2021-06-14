Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde ciddi

Orta sahayı ofansif bir oyuncuyla güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş’ın, Alex Teixeira ile ciddi olarak ilgilendiği aktarıldı. Çin ekibi Jiangsu ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildiği ifade edildi.

Boşta olan yetenekli oyuncunun Avrupa’ya dönerek yeniden Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istediği öğrenildi. Yıldız futbolcu 2016’da 50 milyon euro bonservis karşılığında Shakhtar Donetsk’ten Çin kulübü JS Suning’e transfer olmuştu. (MİLLİYET)