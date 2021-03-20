Fanatik gazetesi yorumcuları, devlerin kadrolarını karşılaştırdı, maçın 'Kader adamları'nı yazdı.

Soru 1-) ZAFER BÜYÜKAVCI: İki takımı mevki mevki karşılaştırabilir misiniz?

MEHMET DEMİRKOL

‘Savunma zaafı ortadan’

Kalede Ersin net bir standart oturttu. Bunu Utku için de söyleyebiliriz. Yenmeyecek golü yemiyorlar. Altay ise inanılmaz toplar çıkarıyor. Karşı karşıyada kendi jenerasyonunda Dünya’nın en iyilerinden. Ancak yan-duran top zaafı büyük ve gelişmesi yavaş. Bunu çözdüğünde bir dev olacak.

Savunma açısından eksi ve artıları var. Beşiktaş savunması, takım önde oynarken kompakt kalabiliyor. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Takım geri çekildiğinde ise Beşiktaş savunması kapalı oyunda hata yapıyor. Fenerbahçe ise bu konuda gayet iyi. Ancak baskı yediklerinde oyun kurulumu zedeleniyor. Bu zaaf, daha çok orta sahadaki hareketsizlikten. Bulut’un ortayı nasıl dizeceği önemli. Terim’in denediği 4-4-2, uygun bir yöntem olabilir. Beşiktaş adına düşünecek çok şey yok. Atiba ve Souza dönüşümlü olarak hücumda ekstra adam olup Aboubakar’ın boşalttığı alanlara iyi penetre oluyor. Fenerbahçe’de bunu yapacaklar Pelkas ve İrfan. Ama birlikte çok az oynadılar. Beşiktaş’ın hücum istikrarı çok iyi. Abou-Larin ikilisinden bu performansın çıkacağı aklıma gelmezdi. Fenerbahçe’nin Samatta’yı kullanamayışı ise en büyük hayal kırıklığı.

FAİK ÇETİNER

‘Kanat var santrfor yok’

Performansa göre Beşiktaş çok önde. Sergen Yalçın’a, "Fenerbahçe’den ilk 11 oynatmak için kimi istersin" deseler; 3 isim sayar: Altay, Szalai, Pelkas. Fenerbahçe’nin çok geniş kadrosu var, ama yıldızları sahne almadılar. Sosa, Beşiktaş’tayken takımın en önemli silahıydı, Fenerbahçe’de bir maçı sırtlayamadı. Kalede Altay, Ersin’e göre çok önde. Beşiktaş’ın oturmuş geri dörtlüsü var. Rosier formda, Vida-Welinton uyumlu, N’Sakala tecrübeli ama dengesiz. Fenerbahçe geri dörtlüsü devamlı değişiyor. Nazım son maçta iyi gözükmedi. Stoperler kim olacak? Bulut sürpriz yaparsa (Caner’i oynatmazsa) Serdar’ın yanına Tisserand’ı koyup, Szalai’yi sol bekte kullanır. Bunu yapmazsa Serdar’ın yanına Szalai’yi koyup Caner’i sol bek yapar. Orta alanda isim olarak (Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan, Pelkas) Fenerbahçe önde gözükse de, fizik olarak Beşiktaş bu açığı Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal ile kapatıyor. Fenerbahçe forvetinde kim oynar bilinmez. Kanat forvetleri (Samuel, Ferdi, Valencia, Thiam) var ama santrforları yok. Beşiktaş’ta Aboubakar ve Larin iş bitirmeye yetiyor. Cenk ve N’Koudou da sırasını bekliyor.

ALİ ECE

‘Ersin de hayli iyi...’

Kalede Fenerbahçe, Altay faktörüyle önde; ancak Ersin de ilk sezonunu oynayan genç bir kaleci için hayli başarılı. Beşiktaş savunması da takım savunması da daha oturmuş ve dengeli. Fenerbahçe savunmasının belkemiği, en son gelen Szalai! Szalai olmasa, çok daha fazla gol yerlerdi.

Kâğıt üzerinde Fenerbahçe orta sahası daha derin bir kalite arz ediyor. Ancak kolektif açıdan sahaya, Beşiktaş orta sahasının yarısı kadar katkı koymuyor. Misal Pelkas, Beşiktaş’ta olsaydı, belki de şu andakinden 6 puan fazlası vardı!

Forvette Fenerbahçe ideal 3’lüyü oturtamadı. Oyuncular formsuz veya istikrarsız. Beşiktaş’ta Aboubakar ve Larin’in toplam gol-asist katkısı kadar, takımın kolektif gücünü yukarı taşıyan aralarındaki uyum da büyük koz.

DENİZ ÇOBAN

‘Atiba ve Souza farkı’

Altay açık ara önde, ama Ersin’in performansı da iyi. Diğer mevkilerde Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı hem oyuncu hem de fizik kalite olarak üstün. Beşiktaş’ı Rosier’den Larin’e kadar sayın, Fenerbahçe’yi de Gökhan’dan Valencia’ya kadar. Beşiktaş her mevkide önde. Szalai, savunmayı toparlamış olsa da halen savunma kurgusu oturmuş bir Fenerbahçe yok. Beşiktaş için de mükemmel bir savunmadan söz edemeyiz ama uyum olarak öndeler. Orta sahada Fenerbahçe kadro derinliğine sahip olsa da daha mükemmel organizasyona sahip olan Beşiktaş. Atiba, iki yönde de başarılı. Souza da orta sahayı sırtlıyor. Forvette Aboubakar ve Larin katkısı ortada. Beşiktaş sıkıntıya düşmüyor. Fenerbahçe hem değişmeyen bir ileri uç kurgusu yakalayamadı hem de oyunculardan bireysel katkı alamadı.

Soru 2-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Maçın kilit adamları kimler olur? Neden?

MEHMET DEMİRKOL

‘Zaafı ve silahı’

Cevap vermek kolay değil. Çünkü Fenerbahçe’nin hangi oyunla sahada olacağını tahmin etmek zor. Fenerbahçe’nin büyük sorunuyla, Beşiktaş’ın büyük silahına bakarsak; Ghezzal’ı ön plana çıkarmak mümkün. Fener’in çokça maç kurtaran bir kalecisi var. Ancak Altay ve savunmanın aynı zamanda yan toplarda büyük bir handikabı da söz konusu. İyi ortalarıyla asist devine dönüşen Cezayirli’nin yaratacağı tehlikeler önemli. Dolayısıyla Larin, Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü, rakibin başını ağrıtması en muhtemel isimler. Fenerbahçe’de bu tehlikeyi kaynağında kurutma görevini kim üstlenecekse onlar kilit oyuncular. Valencia ve Samuel de önemli hücum silahları olacaktır.

FAİK ÇETİNER

‘Beceri, tayming’

Beşiktaş’ta Aboubakar ve Ghezzal. Aboubakar’ın ceza sahası içindeki becerisi, fırsatçılığı ve zamanlamaları mükemmel. Ghezzal sağda da solda da oynayabiliyor. Savunma katkısı fazla, asistleri ve gol beklentisi yüksek bir oyuncu.

Fenerbahçe’de yine en fazla iş Altay’a düşer. Defansta da nerede görev alırsa alsın, Szalai en güvenilecek isim. Pelkas kenara atılmazsa, maçın gidişatına etki yapabilir. İrfan Can da 11 başlarsa patlama yapabilir.

ALİ ECE

‘Pelkas’ı kurtarmalı’

Aboubakar ve Ghezzal; sadece Beşiktaş’ın değil, ligin şu ana kadar en fazla gol-asist katkısı yapan oyuncuları. İstatistiklerin ötesinde, estetik açıdan Beşiktaş’ı bir üst seviyeye taşıyan, teknik açıdan ince işlerin mimarları.

Fenerbahçe’de Altay’ın tüm sezonki gibi çok iyi oynaması zaten olmazsa olmaz! Kilit oyuncu ise Pelkas. Bulut’un bu maçı kazanmak için, bu kez Pelkas’ı çizgiye hapsetmemesi gerekiyor. Ayrıca golcülerin de artık sahneye çıkmaları gerekiyor.

DENİZ ÇOBAN

‘Macera aramazsa...’

Kaleciler, her sonucun mimarı olmaya en yakın oyuncular. Beşiktaş için kilit adam Aboubakar. Kupa maçında oyundan çıktıktan sonra, Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Arkası dönük oynuyor, top tutuyor, Larin’i de oynatıyor, diğerlerini de...

Fenerbahçe kazanacaksa, yolu yine Altay’dan geçer. Erol Bulut maceraya girmez ve forvet arkasında oynatırsa, maçın adamı olmaya aday isim Pelkas.

Soru 3-) ZAFER BÜYÜKAVCI: Sizin derbi onbirleriniz?

MEHMET DEMİRKOL

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Llajic, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Szalai, Sosa, Gustavo, Pelkas, İrfan, Samuel (Thiam), Valencia

FAİK ÇETİNER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Mensah, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Szalai(Caner), Sosa, Gustavo, Pelkas, M.Hakan(İrfan), Samuel, Valencia

ALİ ECE

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Llajic, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Pelkas, İrfan, Samuel, Thiam, Valencia

DENİZ ÇOBAN

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Llajic, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Pelkas, İrfan, Samuel, Thiam, Valencia

(FANATİK)