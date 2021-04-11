Beşiktaş adım adım şampiyonluğa gidiyor

Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-2 kazandı. Küme düşme potasındaki rakibi ile oynadığı maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi. İkinci yarıda Ghezzal ve Gökhan Töre'nin golleri sonucu getirdi.

FUTBOL 11.04.2021 - 21:00 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş adım adım şampiyonluğa gidiyor
Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında hata yapmadı. Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-2 kazanan Beşiktaş rakipleriyle arayı açtı.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş 70 puana yükselirken, 3. sıradaki Galatasaray ile farkı 8’e çıkardı. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ile 7 puanlık fark oldu. Sarı-lacivertliler, yarın (Pazartesi) Gaziantep FK ile karşılaşacak.

#Beşiktaş #erzurumspor
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