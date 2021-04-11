Beşiktaş adım adım şampiyonluğa gidiyor

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında hata yapmadı. Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre'nin golleriyle 4-2 kazanan Beşiktaş rakipleriyle arayı açtı.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş 70 puana yükselirken, 3. sıradaki Galatasaray ile farkı 8’e çıkardı. 1 maçı eksik olan Fenerbahçe ile 7 puanlık fark oldu. Sarı-lacivertliler, yarın (Pazartesi) Gaziantep FK ile karşılaşacak.