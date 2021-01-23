Beşiktaş 7 puan geriden liderliğe oturdu
Beşiktaş geriden geldi ve zirveye kuruldu.
FUTBOL 23.01.2021 - 11:50 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig’de 20. haftada alınan Karagümrük galibiyetiyle son 8 maçta 7’nci zaferine imza atan Beşiktaş, 12’nci haftada liderin 7 puan gerisindeyken 8 maç sonra zirvede 2 puan fark yapmasını bildi.
12’nci haftada Beşiktaş’ın 7 puan önünde, 26 puanla lider olan Alanyaspor ise şu an 31 puanla 5’inci sıraya gerilemiş durumda.
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