Beşiktaş 7 puan geriden liderliğe oturdu

Süper Lig’de 20. haftada alınan Karagümrük galibiyetiyle son 8 maçta 7’nci zaferine imza atan Beşiktaş, 12’nci haftada liderin 7 puan gerisindeyken 8 maç sonra zirvede 2 puan fark yapmasını bildi.

12’nci haftada Beşiktaş’ın 7 puan önünde, 26 puanla lider olan Alanyaspor ise şu an 31 puanla 5’inci sıraya gerilemiş durumda.