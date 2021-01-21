Beşiktaş 5 yıl sonra Olimpiyat stadında

Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.

FUTBOL 21.01.2021 - 16:59 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş 5 yıl sonra Olimpiyat stadında
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı. 

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.

#Beşiktaş #karagümrük
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