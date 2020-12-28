Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

18. dakikada Beşiktaş'ın asist kralı yıldızı Ghezzal’ın ortasında Güven’in bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu. Golden önce topun taca çıktığına dair Sivasspor'lu oyuncuların itirazları oldu. Devre arasında Hakan Arslan itirazlarını sürüdürnce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarının sonlarına doğru süratle ceza sahasına giren Larin’in dar açıdan çektiği sert şutta Samassa’nın müdahalesi yeterli olmayınca top ağlarla buluştu. Bu golle rahatlayan Beşiktaş üçüncü golü Oğuzhan'ın ayağından buldu ve maç 3-0 Siyah Beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi.