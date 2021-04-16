Beşiktaş 2016-2017'den sonra ilk kez başardı

2020-2021 Sezonunda puan tablosunda 12 hafta lider olan Beşiktaş bunu en son başardığı 2016-2017 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.

FUTBOL 16.04.2021 - 12:50 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş 2016-2017'den sonra ilk kez başardı

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluğun büyük favorisi olan Beşiktaş, 6 hafta önce tekrar ele geçirdiği liderliği de kimseye kaptırmadan sürdürüyor.

Sergen Yalçın ile müthiş bir ivme yakalayan ve 16. haftada liderliği alan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek zirvede yerleştikten 81 hafta sonra bir kez daha tepede yer aldı ve sonrasındaki 18 haftanın 12'sinde liderlik koltuğunu sahiplendi.

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Beşiktaş, son olarak 12 hafta liderlik koltuğunda yer aldığı 2016-17 sezonunda Şenol Güneş ile şampiyonluğa ulaştı.

Sezona camianın beklentilerin altında giren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi eleştirilere de maruz kaldı.

Ligin 5. haftası sonunda sadece 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, ilk yarının sonlarına doğru toparladı ve 2. yarıda yakaladığı ivmeyle birlikte liderliği de kaptı.

Siyah-beyazlı takım, son 3 sezon zirvenin gerisinde kaldı. Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde sonraki sezonda 4. sırada kaldı.

2018-2019'da bu sefer 3. olan Beşiktaş, geçen sezon yine aynı performansı sergiledi. (SPORX)

#Beşiktaş #Lider
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