Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2020-2021 Turkcell Kadınlar Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunu şampiyon bitirdi.

Beşiktaş Vodafone, Emirhan Otel Spor Kompleksi’nde oynanan final maçına; Fatma Şahin, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Esra Erol, Çiğdem Belci, Jessica Çarmıklı, İrem Eren, Elif Keskin, Yağmur Uraz, Arzu Karabulut ve Başak Gündoğdu ilk on biriyle başladı.

Büyük bir bölümü siyah-beyazlıların üstünlüğüyle geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya tempolu başlayan Kara Kartal, 58. dakikada Esra Erol’un kaydettiği golle öne geçti (1-0).

Didem Karagenç, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

73. dakikada Melike Öztürk’ün golüyle takımımız farkı ikiye yükseltti (2-0).

90 dakika sonunda Fatih Vatan Spor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone, 2020-21 sezonu Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu oldu.

ÖNCEKİ TURLAR

Turkcell Kadın Futbol Ligi grup aşamasını 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlılar, çeyrek final turunda Ataşehir Belediye Spor'u uzatmalara giden maçın sonunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmiş, yarı finalde ise ALG Spor’u penaltı atışları sonunda 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.