Beşiktaş 2 transfer daha yapmak istiyor

Milli maçlar için lige verilen araya Vavacars Fatih Karagümrük galibiyetiyle giren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlıların, Şampiyonlar Ligi için nihai kadrosunu 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Türkiye'de ise transfer 8 Eylül'de sona eriyor.

Sol bekini Umut Meraş ile güçlendiren Beşiktaş'ın hedefi, bir stoper bir de orta saha oyuncusunu kadroya dahil etmek.

Stoperde ön plana çıkan isim, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Franscisco Montero.

İspanyol oyuncu, Beşiktaş'a gelmek istiyor.

Montero'yu kiralamak için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, sözleşmeye önümüzdeki sezon geçerli olmak üzere satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

İspanyol ekibi bu öneriyi kabul ederse, birkaç gün içerisinde transfer gerçekleşecek.

Beşiktaş yönetimi, orta sahaya takviyesi konusunda ise ısrarcı değil.

Gedson Fernandes için Benfica’ya teklifini ileten yönetim, 2 Eylül'e kadar bekleyecek.

Portekiz temsilcisinden olumlu yanıt gelmesi durumunda, genç oyuncu siyah beyazlı formayı giyebilir.

Bu isimler dışında transfer yapmayı düşünmeyen Beşiktaş, milli arada ise hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hazırlık maçlarıyla futbolcularını formda tutmak istiyor. (TRT SPOR)