Bernard Mensah şansını kaybetti

Kayserispor’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ganalı oyuncu Mensah’ın opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.

FUTBOL 18.04.2021 - 15:01 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Bernard Mensah şansını kaybetti

Beşiktaş’a sezon başında Kayserispor’dan 4.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle tepki çekmişti. Ganalı futbolcu, son olarak önceki gün Ankaragücü’yle oynanan mücadeledeki etkisiz görüntüsüyle takımdaki kredisini iyice bitirdi.

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

17. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84’te yerini Dorukhan Toköz’e bırakmıştı. Saha içinde varlık gösteremeyen Mensah’ın, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #mensah
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.