Bernard Mensah şansını kaybetti
Kayserispor’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ganalı oyuncu Mensah’ın opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor.
FUTBOL 18.04.2021 - 15:01 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş’a sezon başında Kayserispor’dan 4.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle tepki çekmişti. Ganalı futbolcu, son olarak önceki gün Ankaragücü’yle oynanan mücadeledeki etkisiz görüntüsüyle takımdaki kredisini iyice bitirdi.
17. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84’te yerini Dorukhan Toköz’e bırakmıştı. Saha içinde varlık gösteremeyen Mensah’ın, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor. (FANATİK)
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