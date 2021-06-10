Benatia'dan flaş transfer açıklaması! 'Gelecek sezon Türkiye'de oynayabilirim'

Adı son dönemde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Faslı stoper Medhi Benatia, transfer durumu hakkında Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"Serbest bir oyuncuyum"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan 34 yaşındaki stoper Benatia, "Biliyorsun böyle transfer dönemlerinde insanlar ne koşuyor. Benimle ilgili çıkan haberler ne yönde... bunu biliyorsun. 34 yaşında olduğumu söyleyerek, aleyhimde bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar önemli değil. Bir gerçek var ki şu anda tatildeyim ve daha önemlisi serbest bir oyuncuyum. İstediğim bir kulüple anlaşabilirim."

"Türk kulüpleriyle görüşüyorum"

"Evet, doğru. Ben şu anda bazı Türk kulüpleriyle görüşüyorum. Türkiye'de oynama fikri bana çok cazip geliyor; çünkü Türkiye'yi çok seviyorum, Türkiye müslüman bir ülke. Bunlar benim için önemli faktörler. Üstelik Türk liginin iyi olduğunu düşünüyorum.

Türk liginde oynamış ya da oynayan pek çok arkadaşım var. Hepsi Türkiye'den ve futbol seviyesinden övgüyle bahsediyorlar. Oradaki yaşamın ve şartların çok iyi olduğunu düşünüyorum. Taraftar atmosferinin ne kadar iyi olduğunu zaten herkes biliyor. Evet gelecek sezon Türkiye'de oynayabilirim" dedi.

Medhi Benatia'nın kariyeri

Fas doğumlu Medhi Benatia, Bayern Münih, Juventus ve Al-Duhail ile 10 kupa kazandı. 2013 yılında da ülkesinin en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon takımıyla 22 maça çıkarken gol veya asist yapamadı. Deneyimli futbolcu, son 1,5 sezondur Avrupa futboluna uzak. (AJANSSPOR)