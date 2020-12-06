Ben imzayı atarım takıma odaklanın!

Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca, "Sözleşme konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim. Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsek ikinci devre bu konuları da gündemden kaldırmış ve daha rahat oluruz" dediği belirtildi.

Sergen Yalçın bu sözleriyle Dorukhan Toköz, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi önemli isimleri gelecek sezon da takımda görmek istediğini mesajını verdi.

Kaynak: Milliyet