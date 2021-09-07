Belçika milli takım teknik direktöründen Batshuayi ve Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ın Chelsea'den bir yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, Siyah Beyazlı formayla iki resmi maçta forma giydi ve özellikle son maçtaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Beyaz Rusya ile karşılaşacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında 27 yaşındaki santrforun Kara Kartal'a gelişini şu sözlerle yorumladı.

"Kendisi bir bitirici"

"Benteke ve Batshuayi de dahil olmak üzere herkes oynamaya hazır olmalı. İkisi de sezona iyi başladı ve yarın sahada olacaklar. Hazır görünüyorlar ve tecrübeliler.

Batshuayi, milli takımda hangi boşlukları kapatacağını çok iyi biliyor. Kendisi, bir bitirici.

"İyi bir seçim yaptı"

Onun Beşiktaş'a giderek iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum. İlk maçını izledim ve önümüzdeki aylarda en iyi performansını göstereceğini umuyorum." (ASİST ANALİZ)