Belçika efsanesinden Batshuayi sözleri

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna aldığı Michy Batshuayi için Belçika'nın eski defans oyuncusu Philippe Albert'ten bilgiler geldi.

Albert, Batshuayi'nin Beşiktaş'ta oynamasının formunu bulması için altın bir fırsat olabileceğini söylerken, oyuncunun birkaç gol attıktan sonra kendine olan güveninin tazeleneceğini sözlerine ekledi.

İşte, Philippe Albert'in o sözleri...

"Milli takımdaki nefes kesen istatistikleri hesaba katıldığında Batshuayi, oyuna girdiğinde hâlâ uzun zamandır beklenen bir hücumcu. İptal edilen bir gol ve iki net fırsata rağmen Belarus karşısındaki işi beklenenden zor oldu."

"Türkiye'de güveni yeniden inşa etmeli. Beşiktaş, kendisini asla kabul ettiremediği takımların yedek kulübelerinde geçirdiği beş yılın ardından yeniden forma girmesi için ona altın bir fırsat sundu."

"Boğaz'ın kıyılarına birkaç gol attıktan sonra onun için her şey iyi gidecektir, göreceksiniz. Uluslar Ligi Dörtlü Finali veya Katar'daki Dünya Kupası'na kadar sakatlık açısından başına can sıkıcı bir şey gelmemesini ummak gerekiyor."

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