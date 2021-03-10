Belçika basınında Thomas Henry iddiası

Beşiktaş için flaş transfer iddiası! Belçika basını siyah-beyazlıların, Fransız golcü Thomas Henry'yi renklerine bağlayabileceğini öne sürdü...

FUTBOL 10.03.2021 - 10:29 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Belçika basınında Thomas Henry iddiası

Belçika basını Beşiktaş'ın, Fransız golcü Thomas Henry'yi yaz transferinde renklerine bağlayabileceğini duyurdu.

Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Bu sezon OH Leuven formasıyla 27 maçta 20 gol atıp, 5 de asist yapan oyuncuyu siyah-beyazlıların bu sezonun ara transfer döneminde istediği ancak ayrılmasına izin verilmediği hatırlatıldı.

26 yaşındaki golcünün OH Leuven ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor. Henry'in 1.8 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Bonservis konusunda görüşmeler devam ediyor. (HT SPOR)

#Beşiktaş #henry
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