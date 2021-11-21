Atv yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı ile ses getiren Yalnız Kurt dizisinin konusu ne, Yalnız Kurt oyuncuları ve Yalnız Kurt hangi tarihte başlayacak gibi sorular diziseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Yeni Kurtlar Vadisi olarak yorumlanan Yalnız Kurt dizisi için bekleyiş sürüyor. Osman Sınav imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun otururken, Murat Koca ve Alper Erze senaryosunu kaleme alıyor. Ayrıca Yalnız Kurt dizisi Sinegraf Film imzası taşıyor.

Yalnız Kurt Oyuncuları

Yalnız Kurt dizisinde Golyat'a karşı verilen mücadelenin muhteşem hikayesini diziseverlerle buluşturacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalnız Kurt Konusu ne?

Ülkemizin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönemde yaşanan darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını işleyecek. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında yapılan amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları ile dizi dünyasında yer alacak

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında sorular ilk fragmanın yayınlanması sonrasında daha da artmaya başladı. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir bilgi olmaması yanında yakın bir tarihte ekranlarda olacağı düşünülüyor.

Golyat Ne Demek, Golyat Kimdir?

Dizinin ilk fragmanının yayınlanması peşinden Golyat'ın ne olduğu hakkında sorular gündem oldu. Câlût ya da Golyat MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir.

İslam'da Golyat’tan Nasıl Bahsedilir?

Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir. Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.