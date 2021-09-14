B.Dortmund sportif direktörü Michael Zorc taraftara dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına yarın Dortmund karşısında çıkacak Beşiktaş'ın canını sakatlıklar sıkarken, Alman ekibi ise kendinden emin olmasına rağmen taraftar baskısından çekiniyor.

Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, "İstanbul'da sahadaki performansımızı göstermeliyiz. Bunu iyi bir düzenin içinde yapmalıyız" dedi.

Zorc daha önce teknik direktör Marco Rose ve kaptan Marco Reus'un yaptığı gibi 4-3 kazanılmasına rağmen Leverkusen maçında yenen golleri eleştirdi.

Zorc, Vodafone Park’taki atmosferden çok çekindiklerini itiraf etti.

"Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Evlerindeki karşılaşmalarda gösterdikleri büyük baskısı iyi biliyoruz. Ama her şeye rağmen elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı. (FOTOMAÇ)