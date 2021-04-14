BDDK uzman yardımcılığı maaşı 2021'de ne kadar?

KPSS sınavından ilgili puan türünde yeterli başarıyı elde edenler yayınlanan duyurulardaki diğer şartları da taşımak kaydıyla BDDK tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavlara girerler. Sınavlar sonucunda da yeterli başarıyı sağlayabilenler BDDK uzman yardımcısı olarak istihdam edilirler.

BDDJ uzman yardımcılığı giriş sınavı belirttiğimiz gibi iki aşamalı gerçekleştirilir. İlk olarak yazılı sınav sonrasında ise başarılı adaylar sözlü sınava girerler. Yazılı sınavda meslek bilgisi ile yabancı dil bilgisi alanlarından soru muhataplarına sorulur.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı mesleği yazılı yarışma sınavı ile sözlü mülakatlarında başarılı olarak BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı olarak ataması gerçekleştirilen meslek mensuplarının maaş tutarları aşağıda...

2021 BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI MAAŞI NE KADAR?

BDDK Uzman Yardımcılığı mesleğini icra edenlerin 2021 maaşları şu şekildedir.

BDDK uzman yardımcılığı 2021 maaşı yaklaşık olarak 7 Bin TL'dir.