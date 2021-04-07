Bayern Münih PSG saat kaçta? Bayern Münih PSG hangi kanalda, şifresiz mi?
Geçtiğimiz yılın finalistleri Bayern Münih ile Paris Saint Germain bu sefer çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Geçen yılki finali 1-0 kazanan Bayern şampiyonlar ligi kupasını Almanya'ya götürmeyi başarmıştı. PSG bu sefer rövanşı almak istiyor. Lazi
Geçtiğimiz yılın finalistleri Bayern Münih ile Paris Saint Germain bu sefer çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Geçen yılki finali 1-0 kazanan Bayern şampiyonlar ligi kupasını Almanya'ya götürmeyi başarmıştı. PSG bu sefer rövanşı almak istiyor. Lazio'yu toplamda 6-2 ile geçen Bayern ile Barcelona'yı toplamda 5-2 ile eleyen PSG'nin karşılaşacağı maç için nefesler tutuldu, maç saati bekleniyor. Peki Bayern PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Bayern Münih PSG ne zaman saat kaçta?
7 Nisan Çarşamba günü oynanacak maç saat 22:00’da başlayacak.
Bayern Münih PSG hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar liginde çeyrek final müsabakası Bein Sports 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Öte ayndan Azeri kanal CBC Sport maçı yayınlayacak bir diğer kanal.
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