Bayern Münih PSG saat kaçta? Bayern Münih PSG hangi kanalda, şifresiz mi?

Geçtiğimiz yılın finalistleri Bayern Münih ile Paris Saint Germain bu sefer çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Geçen yılki finali 1-0 kazanan Bayern şampiyonlar ligi kupasını Almanya'ya götürmeyi başarmıştı. PSG bu sefer rövanşı almak istiyor. Lazio'yu toplamda 6-2 ile geçen Bayern ile Barcelona'yı toplamda 5-2 ile eleyen PSG'nin karşılaşacağı maç için nefesler tutuldu, maç saati bekleniyor. Peki Bayern PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Bayern Münih PSG ne zaman saat kaçta?

7 Nisan Çarşamba günü oynanacak maç saat 22:00’da başlayacak.

Bayern Münih PSG hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar liginde çeyrek final müsabakası Bein Sports 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Öte ayndan Azeri kanal CBC Sport maçı yayınlayacak bir diğer kanal.