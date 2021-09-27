Batsman Ajax’ı sever

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını Ajax ile yapacak. Kara Kartal'ın yapılacak karşılaşmada güvendiği isimlerden birisi Batshuayi.

GÜNDEM 27.09.2021 - 10:14 27.09.2021 - 10:23 Kartal Bakışı
Batsman Ajax’ı sever

Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların Ajax karşısında en önemli gol ayağı olacak.

27 yaşındaki santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi arenasında 14 karşılaşmaya çıkarken, 4 kez ağları sarstı.

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Batsman; Chelsea formasıyla 8 maçta 3 gol, Valencia'da ise 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

Beşiktaş'ta ise ilk sınavını Dortmund maçında verdi.

Batshuayi, 23 Ekim 2019'da Hollanda'da oynanan Ajax-Chelsea maçının da kahramanı oldu.

Belçikalı yıldız, 71. dakikada Abraham'ın yerine oyuna girerken, 86. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Batshuayi'nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 3 golü ve 1 asisti bulunuyor.

(FOTOMAÇ)

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