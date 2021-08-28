Batshuayi ve Teixeira ile özel görüşme

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ve Alex Teixeira ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

FUTBOL 28.08.2021 - 13:46 28.08.2021 - 13:50 Kartal Bakışı
Batshuayi ve Teixeira ile özel görüşme

Hafta içi yapılan antrenmalardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Batshuayi ve Teixeira'yı Karagümrük maçında ilk 11'de görevlendirecek olan Sergen Yalçın iki futbolcu ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Batshuayi ve Teixeira ile yaptığı görüşmede iki futbolcuya olan güvenini dile getiren Sergen Yalçın,

Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu

Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu

"Tam zamanında formayı almanız gereken yerdeyiz! Size tüm takım güveniyor ve Beşiktaş'a katkı sağlayacağınıza inancımız tam. İyi bir başlangıç taraftarımızın da desteği sizinle olacak" dedi.

Yabancı kuralından dolayı sahaya üç Türk Ersin, Rıdvan ve Salih üçlüsü ile çıkacak olan Sergen Yalçın, Atiba'yı yedek kulübesine çekecek. (SPORX)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Teixeira #batshuayi
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası