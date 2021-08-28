Batshuayi ve Teixeira ile özel görüşme

Hafta içi yapılan antrenmalardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Batshuayi ve Teixeira'yı Karagümrük maçında ilk 11'de görevlendirecek olan Sergen Yalçın iki futbolcu ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Batshuayi ve Teixeira ile yaptığı görüşmede iki futbolcuya olan güvenini dile getiren Sergen Yalçın,

"Tam zamanında formayı almanız gereken yerdeyiz! Size tüm takım güveniyor ve Beşiktaş'a katkı sağlayacağınıza inancımız tam. İyi bir başlangıç taraftarımızın da desteği sizinle olacak" dedi.

Yabancı kuralından dolayı sahaya üç Türk Ersin, Rıdvan ve Salih üçlüsü ile çıkacak olan Sergen Yalçın, Atiba'yı yedek kulübesine çekecek. (SPORX)