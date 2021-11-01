Batshuayi ve Rosier'in yerine oynayacak isimler belli oldu!

Beşiktaş; lige verilen milli ara sonrası Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor maçlarında toplam 10, Devler Ligi'deki iki Sporting karşılaşmasında ise 4 puan hedeflemişti. Ancak serinin bitmesine 2 maç kala, ligde 3 puan alırken Avrupa'da sıfır çekti.

Liderin 7 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibiyle deplasmanda oynayacağı ve grup 3.'lüğü için büyük önem taşıyan iki kritik müsabaka öncesinde de sakatlıklarla boğuşuyor.

Necip sağ beke Kenan forvete

Beşiktaş'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek Sporting maçı öncesinde teknik heyet 11'i oluşturmakta zorlanıyor. Batshuayi'nin yokluğunda Portekiz deplasmanında Kenan Karaman'ın forvete geçmesi, sağ bekte de Necip Uysal'ın görev yapması bekleniyor.

Pjanic Trabzonspor'a yetiştirilecek

Siyah-beyazlılarda Josef de Souza ve N'Koudou idmanlara başladı. Josef, Lizbon'a götürülecek, N'Koudou ise oynamayacak. Pjanic de riske edilmeyerek Trabzonspor maçına yetiştirilecek. Öte yandan Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok. (SABAH)