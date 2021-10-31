Batshuayi sakatlık son durum! Kartal'a Belçikalı forvetten kötü haber!

Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından moralli gittiği Hatayspor deplasmanında hem 3 puanı hemde Michy Batshuayi'yi kaybetti. Belçikalı forvet maçın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

A Spor'un aktardığı habere göre; Beşiktaş'ta sağ arka adalesinde sertleşme olan Michy Batshuayi, Sporting karşısında forma giyemeyecek. Belçikalı yıldızın Trabzonspor maçındaki durumu ise yarınki geniş kapsamlı MR'ın ardından belli olacak