Batshuayi sakatlık son durum! Kartal'a Belçikalı forvetten kötü haber!

Sezon başından beri sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den geldi. Michy Batshuayi Hatayspor maçında sakatlandı.

GÜNDEM 31.10.2021 - 00:07 31.10.2021 - 00:13 Kartal Bakışı
Batshuayi sakatlık son durum! Kartal'a Belçikalı forvetten kötü haber!

Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından moralli gittiği Hatayspor deplasmanında hem 3 puanı hemde Michy Batshuayi'yi kaybetti. Belçikalı forvet maçın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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A Spor'un aktardığı habere göre; Beşiktaş'ta sağ arka adalesinde sertleşme olan Michy Batshuayi, Sporting karşısında forma giyemeyecek. Belçikalı yıldızın Trabzonspor maçındaki durumu ise yarınki geniş kapsamlı MR'ın ardından belli olacak

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