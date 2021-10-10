Batshuayi İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finalde elenen İtalya ile Belçika, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Batshuayi Belçika formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

FUTBOL 10.10.2021 - 20:17 10.10.2021 - 20:23
Batshuayi İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı

Fransa'ya yenilen Belçika, İspanya'ya kaybeden İtalya ile dev organizasyonu üçüncü sırada bitirmek için kozlarını paylaştı.

İtalya, zorlu rakibini Barella ve Berardi'nin golleriyle 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu. Belçika'nın tek golünü ise Charles De Ketelaere kaydetti. 

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Sezon başında Chelsea'den Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, Belçika ile İtalya arasında oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi üçüncülük maçına ilk 11'de başladı.

#Belçika #İtalya #batshuayi
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