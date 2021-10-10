Batshuayi İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı

Fransa'ya yenilen Belçika, İspanya'ya kaybeden İtalya ile dev organizasyonu üçüncü sırada bitirmek için kozlarını paylaştı.

İtalya, zorlu rakibini Barella ve Berardi'nin golleriyle 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu. Belçika'nın tek golünü ise Charles De Ketelaere kaydetti.

İtalya, EURO 2020'de çeyrek finalde yendiği Belçika'yı bir kez daha devirmeyi başardı.

Sezon başında Chelsea'den Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, Belçika ile İtalya arasında oynanan UEFA Avrupa Uluslar Ligi üçüncülük maçına ilk 11'de başladı.