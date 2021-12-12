Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Attığı iki golle mücadeleyi damga vuran Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

"Benim için güzel bir gün oldu." diyen Batshuayi, "Yine de bunu çok umursamıyorum. Beşiktaş'ın galibiyet alması çok daha önemli. Öz güven anlamında bizim için çok güzel bir sonuç." dedi.

Başarılı oyuncu, "Bugün bir reaksiyon verdik. Diğer maçlara da bunu taşımamız gerekiyor. Reaksiyon göstermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Çalışmaya ve bunu önümüzdeki maça taşımaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı. (NTVSPOR)