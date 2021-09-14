Batshuayi attığı golle Brezilya'dan ses getirdi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol attı.

Golcü futbolcunun performansı hakkında bir analiz de Brezilya'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'la ilgili bir analiz haber yayınlanan web portalı UOL, siyah-beyazlıların yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin Türkiye macerasına hızlı bir giriş yaptığını yazdı.

Haberde, "Geçtiğimiz sezonlarda Chelsea forması giyen Michy Batshuayi, Türk kulübünün taraftarlarının gönlünü kazandı. Vodafone Park Stadı'nda dev bir Batman bayrağı görüldü. Michy, attığı 2 golle Türk taraftarları sevinçten çıldırttı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan analiz haberde Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde de futbolcudan çok şey beklediğine dikkat çekilirken futbolcunun taraftarların kendisine olan yoğun ilgiye, "Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim" sözleri hatırlatıldı.

Ayrıca Afrikalı futbolcuları mercek altına alan Africafoot ise Kongo asıllı Belçikalı oyuncu için, "Batshuayi, Beşiktaş'ın kazanmasında büyük rol oynadı. Batshuayi, İstanbul ekibini sırtladı" yorumu yapıldı. (AJANSSPOR)