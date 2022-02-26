Heyecan dolu karşılaşmada ilk golü Beşiktaş buldu. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içerisinde şık hareketleri sonrası ceza sahasına çevirdiği topa Alex Teixeira vurdu. Brezilya'nın vuruşunda savunmadan dönen topu Michy Batshuayi tamamladı. Belçikalı santrafor takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 2015-2016 sezonundan sonra bir ilki yaşadı. Belçikalı golcü, Marsilya'dan sonra ilk kez bir sezonda lig maçlarında çift haneli gol sayısına ulaştı.

Kritik mücadelede dakikalar 70'i gösterdiğinde Beşiktaş penaltı bekledi. VAR tavsiyesi sonrası pozisyonu monitörde izleyen Sarper Barış Saka, siyah-beyazlılar lehine penaltı kararı verdi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi kazanılan penaltıda topun başına geçti. Belçikalı futbolcu beyaz noktada hata yapmadı ve farkı 2'ye yükselten golü attı. (MİLLİYET)