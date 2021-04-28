Basketbolda Beşiktaş Icrypex'in rakip HDI Sigorta Afyon!

Beşiktaş Icrypex kendi sahasında HDI Sigorta Afyon'u konuk edecek.

BASKETBOL 28.04.2021 - 21:54 29.04.2021 - 11:00 Kartal Bakışı
Basketbolda Beşiktaş Icrypex'in rakip HDI Sigorta Afyon!

Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında, 30 Nisan Cuma günü saat 18.15'te BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde HDI Sigorta Afyon ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 mağlup eden Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı HDI Sigorta Afyon'u 96-73 yenmişti.

Beşiktaş potada farklı kazandı! Beşiktaş Icrypex 104 - 75 HDI Sigorta Afyon

Beşiktaş potada farklı kazandı! Beşiktaş Icrypex 104 - 75 HDI Sigorta Afyon

Siyah-Beyazlılar, ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 28 maçta elde ettiği 17 galibiyetle altıncı sırada bulunuyor.

#HDI Sigorta Afyon #Beşiktaş Icrypex
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