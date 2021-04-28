Basketbolda Beşiktaş Icrypex'in rakip HDI Sigorta Afyon!
Beşiktaş Icrypex kendi sahasında HDI Sigorta Afyon'u konuk edecek.
BASKETBOL 28.04.2021 - 21:54 29.04.2021 - 11:00 Kartal Bakışı
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında, 30 Nisan Cuma günü saat 18.15'te BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde HDI Sigorta Afyon ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 mağlup eden Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı HDI Sigorta Afyon'u 96-73 yenmişti.
Siyah-Beyazlılar, ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 28 maçta elde ettiği 17 galibiyetle altıncı sırada bulunuyor.
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