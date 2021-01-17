Pota derbisinde Kara Kartal kazandı!

, ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisini flaş bir galibiyet ile sonlandırırken 17. maçındaki 8. galibiyetini aldı.Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez iç sahada mağlup olanise toplamda 17. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe, ligde iç sahadaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon 26 Şubat'ta oynanan Galatasaray maçında almıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 9 Mayıs 2012'de almış ve o sezon da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. (Fanatik)