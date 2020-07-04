Beşiktaş’a NCAA’den ödüllü guard

NCAA Kuzeydoğu Konferansı’nda Saint Francis Üniversitesi forması giyen şutör guard Isaiah Blackmon, gelecek sezon Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyeceğini Instagram hesabı üzerinden açıkladı.

Konferansında bu sezon Yılın Oyuncusu seçilen Blackmon, 18.8 sayı – 5.3 ribaund – 1.5 asist gibi ortalamalar yakalayarak bu ödüle layık oldu.

Kariyeri boyunca 2 kez ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Isaiah 1.85 boyunda ve 77 kiloya sahip. Geçtiğimiz günlerde TEKSÜT Bandırma’nın gelecek vaadeden genç oyuncularını topladığı belirtilen Beşiktaş için kağıt üzerinde iyi bir iş olduğu anlaşılıyor ancak sakatlık geçmişinin onu nasıl etkileyeceği de belirleyici olacak.

Instagram hesabında paylaştığı gönderinin altına “Hayatımda yeni bir sayfa açacağım için heyecanlıyım. Sevgisini gösteren herkese teşekkürü borç bilirim. Bu fırsat ayağıma geldiği için minnettarım. Büyük sahneye çıkacağım için sabırsızlanıyorum.” notunu düştü.

Kaynak: Eurohoops