Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

Maça; Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Hakan Sayılı ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Beşiktaş ilk çeyreği 26-24 önde geçti.

İkinci çeyrekte rakibinin 24 sayısına 20 sayıyla cevap verebilen Beşiktaş, ilk decreyi 46-48 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük kurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, final periyoduna 60-63 geride girerken son periyotta ipleri eline aldı.

Beşiktaş Icrypex, salondan 83-77 galip ayrıldı.

Maçtaki en skorer Beşiktaşlı isim 25 sayı kaydeden Şehmus Hazer oldu. Şehmus'u 18 sayıyla James Blackmon ve 14 sayıyla Markell Johnson takip etti.