Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
Beşiktaş Icrypex kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 83-77 mağlup etti.
BASKETBOL 15.04.2021, 23:11
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Maça; Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Hakan Sayılı ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Beşiktaş ilk çeyreği 26-24 önde geçti.
İkinci çeyrekte rakibinin 24 sayısına 20 sayıyla cevap verebilen Beşiktaş, ilk decreyi 46-48 geride tamamladı.
Beşiktaş Icrypex, salondan 83-77 galip ayrıldı.
Maçtaki en skorer Beşiktaşlı isim 25 sayı kaydeden Şehmus Hazer oldu. Şehmus'u 18 sayıyla James Blackmon ve 14 sayıyla Markell Johnson takip etti.