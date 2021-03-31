1 Nisan Perşembe EuroLeague Maçları! Bu Akşam Hangi EuroLeague Maçları Var, Saat Kaçta?
Basketbolun kimilerine göre en iyi kimilerine göre ise NBA'den sonra en iyi organizasyonu THY EuroLeague'de 1 Nisan maçlarını kaçırmadan izlemek isteyenlere yayın bilgilerini hazırladık. Temsilcimiz Anadolu Efes'in de İspanya deplasmanında olacağı EuroLeague 1 Nisan akşamında 4 tane güzel maç basketbolseverleri bekliyor. İşte 1 Nisan 2021 Perşembe EuroLeague maçları...
BASKETBOL 31.03.2021, 22:41
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THY EuroLeague'de haftanın maçları devam ediyor. İspanyol devi Barcelona'nın 9 mağlubiyetle ilk sırada yer aldığı EuroLeague puan durumunda, Rus temsilcisi CSKA, ülkemizden Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano, lider Barcelona'nın ardından sıralanıyor. İşte 1 Nisan Perşembe EuroLeague maçları...
Bu Akşam Hangi EuroLeague Maçları Var?
20:00
Baskonia - Anadolu Efes
THY Euroleague
beIN Sports Haber Bilyoner TV
21:00
Panathinaikos - Olimpia Milano
THY Euroleague
Bein Sports 3 Bilyoner TV
21:30
Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
THY Euroleague
Bein Sports 4 Bilyoner TV
21:45
Kızılyıldız - Maccabi Fox
THY Euroleague
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV