Başkan Çebi'den sakatlık ve zemin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 28.09.2021 - 16:03 28.09.2021 - 16:05 Kartal Bakışı
Başkan Çebi'den sakatlık ve zemin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklara değinen Ahmet Nur Çebi, sakatlıkların yarısından fazlasının darbeden kaynaklandığına vurgu yaptı. Çebi ayrıca zeminin milli aradan sonra mükemmel olacağını ifade etti.

Ahmet Nur Çebi son olarak ise savunmada forma şansı bulan Serdar Saatçı'nın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Rıdvan'dan Ajax maçı açıklaması: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Rıdvan'dan Ajax maçı açıklaması: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Sakatlıklarımızın yarıdan fazlası darbeden, 3-4 tanesi de adaleden kaynaklı. Üst üste çok ağır ve fazla maç oynuyoruz. Özellikle Dortmund maçında inanılmaz efor sarf edildi. Akabinde futbolcular daha fazla sakatlandı. Milli aradan sonra zemin mükemmel olacak. Şu andaki sakatlıklar zeminden kaynaklı değil. Her şerde bir hayır vardır. Ajax karşısına sakatlıklar ile çıkıyoruz ama bu sakatlıklardan altın gibi 2-3 çocuk daha çıkacak. Serdar Saatçı, Altay deplasmanında basit ve temiz oynadı. Ajax maçında da ondan iyi bir oyun bekliyorum. (HÜRRİYET)

#Ahmet Nur Çebi #Beşiktaş #Uefa
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