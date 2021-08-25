Başkan Çebi'den Kaan, Umut ve Gedson açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes ile ilgilendiklerini ancak artık bu transferi yapmak istemediklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Oyun içinde 8+3 şeklindeki kuralının hocaları zorladığını, özellikle son Beşiktaş maçında ben de gözlemledim. Doğru bulmuyorum. Allah, teknik direktörlere yardım etsin. Buna karşıyız, değişmesi lazım. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız. Yerli futbolcuların ihtiyaç olması nedeniyle bizi birkaç transfer daha yapmaya zorlayabilir. 1-3 transfer yapma planı içindeyiz ama zaman gösterecek. Tercihimiz, transferleri UEFA listesi öncesinde yapabilmek.

Lens, Douglas ve Ljajic'e teklif yok

Gereken katkı alınamadığı zaman, hocalar da haklı olarak teknik duruma bakarlar. Hocamızın da kararı Lens, Douglas ve Ljajic, 3 oyuncumuzun kadro dışı bırakılması oldu. Geçen sene de bu arkadaşlarla ilgili kapımızı kimse çalmadı, nedeni de ücretleri.

Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz

Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımızın olduğunu düşünüyoruz.

Ersin'e gelen teklifler çok düşük

Ersin için verilen rakamları az buluyoruz. Formayı kim hak ederse o alır, hocalarımın adaletinden hiç şüphem olmadı. Verilen rakamlar işimize gelmedi, çocuğumuza verilen miktarlar az geldi.

Böyle devam ederse yandık

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında penaltısının verilmediğini söyleyebilirim. Herkes kendi takımı için aynı şeyleri söylüyor. Umarım bu tür hatalar ilk haftalarda kalır ve sürmez. Bu böyle devam ederse yandık.

Kaan Ayhan ve Umut Meraş'i istiyoruz

Hem Kaan Ayhan'a hem de Umut Meraş'a isteğimiz devam ediyor. İkisinden birini alabilsek bile bizim için başarı olacak. Milletimizi yurt dışında güzel temsil ediyorlar. Gurur duyuyorum onlarla. İyiler ki, bize bırakmıyorlar onları ama almak için uğraşıyoruz. (HÜRRİYET)